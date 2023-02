Sistema de metas de inflação funciona bem e não é hora para experimentos, diz Campos Neto

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 14/02/2023 - 11:30 Compartilhe





Por Bernardo Caram

BRASÍLIA (Reuters) – O sistema de metas para a inflação funciona bem e não é hora de fazer experimentos, mas de melhorar a credibilidade, disse nesta terça-feira o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, novamente se posicionando contra eventual flexibilização da regra apesar de enfatizar que essa decisão cabe ao governo.

Em evento do banco BTG, Campos Neto afirmou que quem define a meta de inflação não é o BC, mas que a autarquia precisa segui-la, e ressaltou que os alvos para o ritmo de alta dos preços não são um instrumento de política monetária.





“O debate é sempre importante, mas eu acho que no Brasil a gente não está agora num período no qual seria bom experimentar”, disse, voltando a rejeitar especulações de que o próprio BC teria sugerido ao governo um aumento nas metas.

“A gente já tem um sistema de metas que funciona bem, funciona bem no mundo, os países vizinhos que tiveram várias mudanças de governo seguem nesse sistema, tem funcionado. Então eu acho que agora é hora de não pensar em fazer experimentos, e sim ver como a gente faz para melhorar a credibilidade”, acrescentou.

Perguntado sobre se haverá debate sobre as metas de inflação na reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) marcada para esta quinta-feira, Campos Neto disse que será preciso aguardar para ter essa resposta, ressaltando que a prerrogativa de pautar e definir o tema é do governo, mesmo que o BC tenha aperfeiçoamentos a propor.

O CMN é composto pelo presidente do BC e os ministros da Fazenda e do Planejamento, o que significa que o governo tem dois dos três votos para a tomada de decisões no comitê.

Os comentários vieram depois de, na véspera, em entrevista ao programa Roda Viva, Campos Neto ter dito que o BC não propôs ao governo um aumento da meta de inflação para ganhar flexibilidade na política monetária, negando rumores que vinham rondando os mercados desde a semana passada.

O presidente do BC também fez um aceno ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira, afirmando que é justo o Executivo questionar o patamar elevado dos juros e que é preciso haver um pouco mais de “boa vontade” com a nova gestão. Lula e aliados têm criticado de forma recorrente o nível atual da taxa Selic, de 13,75%.





“Eu acho que é justo questionar juros altos, é importante que tenha alguém que faça esse papel no governo sempre, faz parte do jogo do equilíbrio natural. Quando os juros reais estão altos é importante ter o debate sobre por que está alto, é trabalho do Banco Central esclarecer e melhorar a comunicação”, disse.

Argumentando contra a flexibilização da meta, o presidente do BC disse que países que optaram por tem um pouco mais de inflação para buscar mais crescimento acabaram observando efeito adverso, com inflação muito alta e crescimento baixo.

Atualmente, as metas para a inflação estão em 3,25% para este ano e 3% para 2024 e 2025, com tolerância de 1,5 ponto percentual. Seguindo o calendário usual, o CMN se reuniria em junho desde ano para definir a meta de 2026, mas as críticas de Lula levantaram especulações sobre uma antecipação do debate, com possível mudança nas metas de anos anteriores.

O presidente do BC voltou a dizer que se houver uma alteração nos juros básicos sem credibilidade, a curva de juros futuros não acompanhará essa decisão, o que pode desorganizar o mercado.

Campos Neto afirmou ainda que países emergentes continuam a receber fluxos de recursos apesar do aperto monetário nos Estados Unidos, ressaltando que há uma boa vontade com o Brasil.

