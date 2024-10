Sistema B cresce, aparece e pede atenção ao G20

Coluna do Mazzini 13/10/2024 - 12:30 Para compartilhar:

Durante o evento Lente B nesta quinta-feira (10), em São Paulo, a coalizão G20 pelo Impacto e o Sistema B entregaram uma carta ao Mauricio Lyrio, Sherpa do Brasil no G20 com propostas para a Cúpula no Rio de Janeiro.

O Sistema B Brasil é uma organização parceira do B Lab desde 2012. Este Movimento Global de Empresas B foi criado em 2006 nos Estados Unidos com objetivo de redefinir o sucesso na economia para que sejam considerados não apenas o êxito financeiro, como também o bem-estar da sociedade e do planeta. É crescente aqui no País a adesão de grandes empresários ao grupo, a fim de usar seus negócios para também pensar no sistema econômico mais inclusivo.

O documento sugere medidas como a criação de uma identidade jurídica global para as Empresas B e a adoção de padrões de medição de impacto social e ambiental, com o objetivo de posicionar o Brasil como líder na transição para uma economia mais inclusiva e sustentável.

A iniciativa visa enfrentar a desigualdade e a crise climática, influenciando a agenda global para a presidência deste ano e da África do Sul no G20 em 2025.