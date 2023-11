Sismo de magnitude 6,1 sacode ilha do Timor, na Indonésia (USGS)

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/11/2023 - 20:12 Para compartilhar:

Um sismo de magnitude 6,1 sacudiu, na manhã de quinta-feira (noite de quarta, 1º, no Brasil), a ilha do Timor, no leste da Indonésia, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O tremor foi registrado a 36,1 km de profundidade, no oeste da ilha, perto da capital da província, Kupang, segundo o USGS.

A agência geofísica da Indonésia, BMKG, disse que o terremoto teve magnitude de 6,6.

A ilha do Timor está dividida: o oeste pertence à Indonésia e o leste constitui o Estado soberano do Timor Leste.

Segundo um jornalista da AFP, o tremor foi fortemente sentido em Kupang, mas até agora não foram registadas vítimas.

Em algumas áreas da cidade houve desabamento de edifícios e alguns moradores tiveram que evacuar suas casas.

“Fiquei tonto e, a princípio, pensei que fosse porque tinha corrido pela manhã”, disse Yeri, um morador de Kupang de 40 anos que, como muitos indonésios, não tem sobrenome.

“Fiquei surpreso ao ver vários moradores correndo para fora de suas casas devido à força do terremoto”, acrescentou.

A Indonésia está localizada no Círculo de Fogo do Pacífico, uma zona de colisão de placas tectônicas com alta atividade sísmica e vulcânica.

Em novembro do ano passado, um terremoto de magnitude 5,6 atingiu a província de Java Ocidental, na ilha de Java, matando 602 pessoas.

