Síria fecha acordo com forças curdas para integrar área ao país

DAMASCO, 10 MAR (ANSA) – Os novos líderes da Síria feharam um acordo histórico com as Forças Democráticas Sírias (SDF), dominadas pelos curdos, para “integrar” as instituições civis e militares lideradas pelo grupo no nordeste do país ao Estado.

O pacto estabelece um cessar-fogo em todo território nacional e garante que os curdos sejam integrantes da Síria, garantindo “cidadania e direitos constitucionais”. Além disso, o acordo menciona que os membros das SDF deverão combater militantes pró-Bashar Al-Assad.

O jornal Al-Jazeera informou que o compromisso firmado diz que “todas as instituições civis e militares no nordeste” do país sejam integradas “na administração do Estado sírio, incluindo as travessias de fronteira, o aeroporto e os campos de petróleo e gás”.

O novo governo sírio divulgou uma imagem do presidente interino, Ahmed Al-Sharaa, apertando a mão de um dos principais líderes da comunidade curda na Síria, Mazloum Abdi.

As SDF, organização militar e política que inclui várias milícias, administram há seis anos de forma autônoma cerca de um terço do território sírio depois de derrotarem o Estado Islâmico (EI) naquela área com o apoio dos Estados Unidos. (ANSA).