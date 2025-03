Síria cria ‘Conselho de Segurança Nacional’ após massacres

As novas autoridades sírias criaram um “Conselho de Segurança Nacional”, presidido pelo presidente interino Ahmed al Sharaa, anunciou nesta quarta-feira (12) a Presidência, depois que cerca de 1.400 civis foram mortos desde 6 de março.

Em decreto publicado em sua conta oficial no Telegram, a Presidência indicou que Sharaa decidiu “formar o Conselho de Segurança Nacional”, que estará encarregado de “coordenar e gerir as políticas de segurança”.

Segundo o decreto, o Conselho foi criado “para reforçar a segurança nacional e responder aos desafios de segurança e políticos”.

Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), uma ONG radicada no Reino Unido com uma vasta rede de informantes na Síria, pelo menos 1.383 civis foram mortos pelas forças de segurança sírias e de grupos aliados desde 6 de janeiro, em uma área altamente povoada por alauítas no oeste do país.

O ex-presidente sírio Bashar al Assad, deposto em dezembro por uma coalizão dirigida por islamistas, pertence a essa minoria religiosa.

O Conselho será composto pelos ministros de Relações Exteriores, Defesa e Interior; pelo diretor do serviço de inteligência, por dois membros de caráter “consultivo” nomeados pelo presidente e um “especialista”, segundo o decreto.

O Conselho se reunirá de forma “periódica” e “as decisões sobre segurança nacional e os desafios enfrentados pelo Estado serão implementadas em consulta com os membros”, segundo a fonte.

