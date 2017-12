Síria: bombardeios matam 25 em Ghouta Oriental

Vinte e cinco civis morreram e dezenas de outros ficaram feridos neste domingo em ataques aéreos a Ghouta Oriental, região rebelde cercada perto de Damasco, indicou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

O balanço estabelece em 191 o número de civis mortos, 43 deles crianças, em bombardeios do regime sírio a Ghouta Oriental em 20 dias.

Neste domingo, as incursões mais sangrentas atingiram a cidade de Hammuriyeh, matando 17 civis, entre eles seis crianças, assinalou o OSDH, ONG com base no Reino Unido e que dispõe de uma grande rede de fontes no país em guerra.

Outros ataques aéreos, às cidades de Arbeen, Beit Sawa, Harasta e Misraba, mataram oito civis e deixaram 75 feridos, segundo a mesma fonte.

Cercada desde 2013 pelo regime do presidente sírio, Bashar al-Assad, Ghouta Oriental faz parte das quatro zonas de distensão criadas este ano em regiões do país com o objetivo de instaurar uma trégua.

Apesar disso, o regime intensificou desde meados de novembro seus ataques contra esta região, onde 400 mil habitantes sofrem com a escassez de alimentos e remédios.

A guerra na Síria já deixou mais de 340 mil mortos desde o seu início, em março de 2011, após manifestações contra o governo.