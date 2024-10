Sirenes de ataque aéreo acionadas no centro Israel

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/10/2024 - 5:59 Para compartilhar:

As sirenes de ataque aéreo foram acionadas no centro de Israel nesta terça-feira (1), anunciou o Exército, ao alertar que projéteis foram disparados a partir do Líbano.

“As sirenes foram acionadas no centro de Israel após lançamentos de projéteis procedentes do Líbano”, afirma o Exército em um comunicado. Em Tel Aviv, um correspondente da AFP ouviu explosões distantes, que poderiam ser as interceptações dos projéteis pelo sistema antimísseis israelense.

Algumas horas antes, o Exército de Israel relatou “combates intensos” no sul do Líbano, após o início de uma ofensiva terrestre contra o Hezbollah, e alertou os libaneses para não sigam até a região “a bordo de veículos para sua própria segurança”.

“Combates intensos estão acontecendo no sul do Líbano”, escreveu um porta-voz do Exército israelense, Avichai Adraee, em árabe, em sua conta no Telegram.

“Para sua segurança pessoal, pedimos que não viajem em veículos do norte ao sul do rio Litani”, acrescentou, acusando o Hezbollah de usar civis como “escudos humanos”.

ds/jd/jsa/es/avl/fp