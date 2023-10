Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/10/2023 - 10:01 Compartilhe

TEL AVIV, 10 OUT (ANSA) – As sirenes de alerta soaram devido ao lançamento de foguetes de Gaza sobre Tel Aviv, informou um jornalista da ANSA no local na tarde desta terça-feira (10). (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias