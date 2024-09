Sirenes de alerta acionadas no centro de Israel por lançamento de míssil do Iêmen

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/09/2024 - 12:23 Para compartilhar:

O Exército israelense informou neste sábado (28) que sirenes de alerta acionadas na região central de Israel após o lançamento de um míssil do Iêmen, e correspondentes da AFP de Jerusalém relataram ter ouvido explosões à distância.

No final da tarde, “as sirenes foram acionadas no centro de Israel devido a um míssil disparado do Iêmen em direção ao território israelense”, afirmou o Exército em um comunicado, no qual informa que o míssil foi interceptado.

