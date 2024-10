AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/10/2024 - 12:55 Para compartilhar:

Sirenes de alarme antiaéreo soaram, nesta terça-feira (1º), no centro de Israel, informou o Exército israelense, um dia depois de anunciar o início da sua ofensiva terrestre no sul do Líbano contra o movimento islamista Hezbollah.

“Sirenes soaram no centro de Israel”, afirmou o Exército em nota, sem dar detalhes sobre as áreas afetadas.

bfi/mj/hme/jvb/mb/aa