Sinusite bacteriana: conheça doença que causou inchaço e afastou Joelma dos palcos

No final de julho, a cantora Joelma, de 49 anos, anunciou que se afastará dos palcos por tempo indeterminado por conta de um problema de saúde. Na terça-feira, 1º, Natália Sarraff, filha da famosa, atualizou o quadro clínico da mãe e revelou o diagnóstico de Joelma: uma sinusite bacteriana.

“Só para deixar a galera tranquilizada. A minha mãe estava com sinusite bacteriana há três ou quatro semanas. Foi a primeira vez que ela ficou no hospital, internada, mas graças a Deus está curada. Ela saiu do hospital daquela vez bem da sinusite. Agora, ela está sim recebendo todos os cuidados para fazer todos os exames, tirar todas as dúvidas, mas está bem. Já estava até pulando, pedindo corda para pular. Ela está bem”, informou Natália na rede social.

“Depois do São João, todo mundo gripou e ela gripou também e pegou a sinusite. Mas graças a Deus já foi curada, foi tratado, a bactéria não tem mais. Agora é outros cuidados. Já já ela aparece aí”, finalizou.

À IstoÉ Gente, o Dr. Fernão Bevilacqua, que é otorrinolaringologista do Alfa Instituto de Comunicação e Audição e membro da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia e da Academia Brasileira de Audiologia, explicou mais sobre a doença que causou inchaço e afastou Joelma dos palcos. Confira!

O que é sinusite bacteriana?

A sinusite bacteriana se origina a partir da exposição a uma bactéria mais resistente. Geralmente, elas são virais e podem ser confundidas com uma gripe ou resfriado. A bactéria ocorre quando a gente tem uma baixa de imunidade ou infecção por um vírus ou um fungo muito agressivo, que tem uma capacidade de infectar muito forte.

Qual a diferença da sinusite bacteriana e da sinusite comum?

Nenhuma diferença. A sinusite é um processo inflamatório dos seios paranasais que você pode ter uma por obstrução, por um processo alérgico ou por um processo infeccioso. Nesse caso é um processo infeccioso de uma bactéria mais resistente.

Como tratar a doença?

É tratamento medicamentoso, uma lavagem nasal, em alguns casos, dependendo de outras doenças associadas ou condições anatômicas, o paciente pode ser submetido a um procedimento cirúrgico.

No caso de Joelma, que é cantora, no que quadro pode afetar o seu trabalho? A voz realmente precisa ser poupada?

Sim. A sinusite pode ter o que a gente chama de gotejamento posterior, que sai da parte de trás do nariz e fica pingando na região da epiglote, da laringe, e isso pode levar a um processo inflamatório, pigarrear, tosse. Então, a gente pede para o paciente que não tente usar muito da voz, porque ela pode acabar usando musculaturas acessórias do movimento da laringe e isso pode causar rouquidão ou até mesmo um machucado na prega vocal.

Joelma chamou a atenção por surgir com o rosto bastante inchado, isso pode ter ligação com a sinusite bacteriana?

Não posso afirmar com total certeza, mas uma sinusite complicada pode afetar a região periorbitária. Então, uma sinusite que você tem um processo infeccioso no nariz, ela complica, ela vai para essa região em volta do olho e aí vai para tecidos de parte mole, levando um inchaço da face. E até uma celulite de face, que é um processo inflamatório dos tecidos da face.

