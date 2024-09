Sinto que há sensibilidade de parte do Congresso com situação das queimadas, diz Marina

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/09/2024 - 9:34 Para compartilhar:

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, diz observar “sensibilidade muito grande” de parte do Congresso e órgãos do Judiciário com relação à emergência climática vivida pelo País, com recordes de seca e alto número de queimadas. “Todos os Poderes estão preocupados com o que está acontecendo. O tom com certeza vai ser de diálogo, de colaboração”, afirma.

Ao programa “Bom dia, ministra”, da EBC, Marina Silva disse que o governo federal tem buscado envolver autoridades de órgãos como o Tribunal de Contas da União (TCU) e o Ministério Público Federal (MPF). “Porque nós precisamos de medidas que sejam céleres”, afirmou.

Entre as medidas, a ministra destacou que o governo busca criar o Estatuto Jurídico da Emergência Climática para dar suporte às ações de prevenção do poder público, o que alcançaria gestões estaduais e municipais.

“As pessoas precisam entender que o governo federal tem responsabilidade sobre as unidades federais, mas o presidente Lula tem trabalhado em todo o território nacional”, afirmou Marina Silva.

A ministra disse reconhecer que as medidas contra o fogo ainda não têm sido suficientes, mas disse que elas são ajustadas o “tempo todo”.