Sinqia compra 51% do controle da QuiteJá por R$ 38 milhões

A Sinqia, empresa de tecnologia com foco no mercado financeiro, anunciou a aquisição de 51% do capital social da QuiteJá, no valor de R$ 38,2 milhões. A companhia poderá adquirir os 49% remanescentes a partir de 2024. A adquirida se diz especialista em recuperação de crédito de terceiros.

Como contrapartida pela aquisição, na data de fechamento a Companhia pagará R$ 19,125 milhões em dinheiro e R$ 19,125 milhões ações, entregando 1.016.638 ações prórias adquiridas no 6º Programa de Recompra de Ações.

Com a transação, a empresa passa a atuar em um novo mercado, o de renegociações de dívidas. Segundo comunicado, o segmento “movimenta bilhões de reais por ano e reforça o portfólio de produtos da unidade Sinqia Digital”.

