Sinqia adquire controle da Lote45 para ampliar presença no mercado de fundos

A Sinqia, fornecedora de softwares para o sistema financeiro, anunciou a aquisição de 52% do capital da Lote45, empresa de gestão de portfólio e controle de riscos para asset managers, family offices, fundos de pensão e seguradoras. O valor da transação é composto por uma parcela à vista de R$ 79,5 milhões e, futuramente, um adicional condicionado à receita líquida no exercício de 2022. Com a operação, 23ª na sua história, a empresa compradora pretende ampliar a presença no mercado de fundos.

Atualmente, a vertical de fundos da Sinqia possui 76 clientes. Com a aquisição, o número deve mais que dobrar, chegando a 180, destacou o CEO da empresa de software, Bernardo Gomes, em entrevista ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Além da expansão da base de consumidores, o posicionamento da Lote45 no segmento foi mais uma motivação para o negócio. “Para nós, o principal valor é a aquisição de pessoas, com o talento de profissionais, e as soluções completas oferecidas. A empresa é uma referência no segmento de fundos de investimentos”, explica, destacando o bom momento vivido pelo ecossistema de fundos da economia brasileira.

Atualmente, a Sinqia já oferece soluções para a parte de controladoria, custódia e back office. Com o reforço, quer trazer novas funcionalidades ligadas à tomada de decisão, gestão de risco e performance. Além disso, busca fortalecer a vertical de previdência. “Temos 168 entidades desse tipo como clientes que podem potencialmente utilizar os serviços da Lote45”, comenta.

Gomes complementa que a compra vem em linha com a estratégia promovida há 16 anos pela empresa, de crescer por meio de aquisições. Esse é o terceiro negócio do tipo anunciado desde o follow-on realizado em setembro de 2021.

Fundada em abril de 2006, a Lote45 apresentou crescimento médio anual (CAGR) de 32,4% nos últimos 5 anos. Atualmente, tem cerca de R$ 1 trilhão em ativos monitorados pelo sistema. A diretoria da adquirida segue à frente dos negócios.

A transação anunciada nesta terça-feira permite que a Sinqia adquira os 48% do capital social restante mediante exercício de opção de compra com preço de exercício vinculado à receita líquida e à margem Ebitda da Lote45 de 2026.

Saiba mais