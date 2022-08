Sinograin e Cofco criam empresa para operar reservas de grãos da China

reuters 18/08/2022 - 10:29 Compartilhe

PEQUIM (Reuters) – A estatal chinesa de armazenamento Sinograin e a trader de grãos Cofco firmaram uma joint venture para administrar as enormes reservas de grãos do país, informou a emissora chinesa CCTV nesta quinta-feira.

A medida faz parte dos esforços do país para reformar o sistema de reservas de grãos e garantir melhor segurança alimentar, disse a reportagem.

A China detém as maiores reservas de grãos do mundo, que o país diz ser fundamentais para garantir o suprimento de alimentos para a maior população do mundo.

No entanto, vários funcionários foram demitidos por suposta corrupção em armazéns de grãos, enquanto o ex-chefe do departamento de reservas nacional está sob investigação por suspeitas de graves violações da lei e disciplina.

A nova unidade reunirá a gestão de reservas da Sinograin e os recursos de armazenagem da Cofco, acrescentou, criando uma única entidade responsável pelos estoques de grãos do país.

O empreendimento, chamado China Enterprise United Grain Reserve Co. Ltd, será controlado pela Sinograin, que terá 51% de participação.

(Por Dominique Patton)