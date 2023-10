Sínodo 2023 aponta ‘urgência’ de mulheres no poder na Igreja

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/10/2023 - 17:01 Para compartilhar:

VATICANO, 30 OUT (ANSA) – O texto de conclusão do último sínodo, encerrado no sábado (28), diz que é “urgente” garantir uma plena participação das mulheres nas posições de governo na Igreja.

Com isso, o papa Francisco também pediu que em até um ano seja publicada uma pesquisa sobre a possibilidade de entrada das mulheres no diaconato.

As propostas do texto, de 42 páginas, não são vinculantes.

No último dia 20, inclusive, religiosos já haviam indicado que o sínodo de 2023 não teria uma decisão sobre o diaconato para mulheres, e que a decisão pode não vir nem mesmo em 2024, quando haverá outro sínodo.

Em 2023, pela primeira vez, as mulheres tiveram direito a voto na reunião. (ANSA).

