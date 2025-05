Sinner volta de suspensão e se diz ‘feliz’ com retorno

ROMA, 5 MAI (ANSA) – O tenista Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, cumpriu os três meses de suspensão por doping e está pronto para voltar a competir no circuito internacional. O retorno do tirolês será no Masters 1000 de Roma, que começou nesta segunda-feira (5).

Disputado no saibro, o evento na capital italiana terá início para Sinner no próximo sábado (10), mas o adversário e o horário do embate ainda precisarão ser decididos.

“Conversei com alguns jogadores e tudo correu bem. É uma sensação estranha recomeçar, mas é boa. Não estou com medo de entrar em quadra e estou feliz por estar aqui”, declarou Sinner em uma coletiva de imprensa.

O atleta não escondeu que o evento em Roma é uma espécie de preparativo para o Grand Slam de Roland Garros, em Paris, na França, que terá início em 25 de maio.

“O objetivo será Paris, estou aqui para ver em que nível estou atualmente. Não estou aqui para bater ninguém, mas para tentar passar da primeira fase, depois veremos o que acontecerá.

Estou bem fisicamente e mentalmente”, declarou.

Sinner mencionou brevemente alguns detalhes sobre o período que permaneceu afastado e garantiu que continua a mesma pessoa, mas se sentindo “mais livre”.

“Nada mudou, continuo a mesma pessoa. Mesmo sem jogar tênis, eu entendi que era uma pessoa importante, com muita atenção ao meu redor. No começo, eu estava confuso, não sabia o que queria fazer, estava com minha família e tentei entender tudo isso. São as pessoas fora das quadras que te dão força para sorrir e seguir em frente”, finalizou.

O tirolês, atual bicampeão do Aberto da Austrália, cumpriu uma suspensão de três meses por ter apresentado resultados positivos para clostebol, um esteroide anabolizante proibido pela Agência Mundial Antidoping (Wada). (ANSA).