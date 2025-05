Sinner volta de suspensão com vitória no Masters 1000 de Roma

ROMA, 10 MAI (ANSA) – O tenista italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, voltou de sua suspensão por doping com uma tranquila vitória neste sábado (10) sobre o argentino Mariano Navone e avançou à terceira rodada do Masters 1000 de Roma.

O jovem atleta tirolês não deu sopa para o azar e bateu o número 99 do ranking ATP por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4. Com o resultado, Sinner conquistou sua 22ª vitória consecutiva na carreira.

“Emoção fantástica, três meses é muito tempo, mesmo que eu ainda tenha me divertido com a família e os amigos, mas estou muito feliz por poder jogar tênis, é o que eu amo e é fantástico”, celebrou Sinner.

O próximo adversário de Sinner será o holandês Jesper de Jong, número 93 do mundo. O encontro ocorrerá na próxima segunda-feira (12), em Roma.

O tirolês, atual bicampeão do Aberto da Austrália, cumpriu uma suspensão de três meses por ter apresentado resultados positivos para clostebol, um esteroide anabolizante proibido pela Agência Mundial Antidoping (Wada). (ANSA).