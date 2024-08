Sinner vence Zverev e vai à final do Masters 1000 de Cincinnati

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/08/2024 - 0:37 Para compartilhar:

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, venceu o alemão Alexander Zverev (N.4) neste domingo (18) e se classificou para a final do Masters 1000 de Cincinnati.

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7-6 (11/9), 5-7 e 7-6 (7/4), em três horas e sete minutos.

Em um duelo intenso e acirrado, o italiano saiu com a vitória depois de salvar dois set points no tie-break do primeiro set, que foi temporariamente interrompido pela chuva quando Sinner vencia por 3-2.

“Foi um jogo difícil, muito emocionante”, declarou o número 1 do mundo. “Jogamos em condições diferentes: com sol, chuva e depois à noite”.

“Havia muita tensão para nós dois. Estou muito feliz com meu desempenho e feliz por estar na final”, acrescentou.

Com a vitória, Sinner se torna o primeiro italiano a chegar à final em Cincinnati, sua quinta de Masters 1000 e a segunda este ano, depois do título em Miami, em março.

Sinner, que completou 23 anos na última sexta-feira, vai enfrentar na decisão do torneio o americano Frances Tiafoe, que na outra semifinal derrotou o dinamarquês Holger Rune por 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-1 e 7-6 (7/4).

A final do Masters 1000 de Cincinnati será disputada nesta segunda-feira, a partir das 19h00 (horário de Brasília).

