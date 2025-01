Sinner vence Shelton e vai à final do Aberto da Austrália

ROMA, 24 JAN (ANSA) – O tenista italiano Jannik Sinner está na final do Aberto da Austrália pelo segundo ano consecutivo.

Campeão em 2024, o número 1 do mundo, de 23 anos de idade, derrotou o americano Ben Shelton (20º), de 22, por 3 sets a 0, com parciais de 7/6, 6/2 e 6/2, e ganhou o direito de enfrentar o alemão Alexander Zverev (2º) na decisão.

Após uma primeira parcial difícil, tendo de salvar dois set points de Shelton para provocar um tiebreak, Sinner controlou as duas seguintes, apesar de ter mostrado desconforto físico em alguns momentos da reta final da partida.

“O primeiro set é sempre importante para dar confiança, e estou muito feliz por como lidei com a situação hoje. Estou feliz por voltar à final aqui”, declarou o italiano, que revelou ter sentido cãibras no jogo.

Na final, ele enfrentará um descansado Zverev, que se classificou após a desistência de Novak Djokovic (7º) no fim do primeiro set da semifinal. Os dois já duelaram seis vezes, com duas vitórias do italiano e quatro do alemão, a última delas em 2023.

“Tivemos algumas partidas difíceis no passado, e muita coisa pode acontecer, ele é um jogador incrível e busca seu primeiro Grand Slam”, afirmou Sinner.

O italiano jogará uma final de Grand Slam pela terceira vez na carreira e buscará seu terceiro título em majors. “A temporada é muito longa, mas ficarei muito feliz por fazer acontecer aqui”, declarou. (ANSA).