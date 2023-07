Sinner vence russo Roman Safiullin e vai às semifinais de Wimbledon

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/07/2023 - 15:50 Compartilhe

O italiano Jannik Sinner, número 8 do mundo, se classificou pela primeira vez na carreira às semifinais de Wimbledon nesta terça-feira (11), ao derrotar o russo Roman Safiullin (92º).

Sinner fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 6-4, 3-6, 6-2 e 6-2, em duas horas e 14 minutos.

“Significa muito para mim, investimos muito, fizemos muitos sacrifícios para realizar este sonho”, afirmou o italiano após a vitória.

Apesar de ter conseguido uma quebra de vantagem no início do segundo set, Sinner acabou cedendo o empate para o russo, uma das surpresas do torneio.

Mas nas duas parciais seguintes, impôs seu ritmo e não teve mais seu serviço quebrado até o fim do duelo.

Na próxima quinta-feira, o italiano vai enfrentar por uma vaga na final o sérvio Novak Djokovic (2º), atual campeão, que eliminou o russo Andrey Rublev (7º).

acc/mcd/cb/aam

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias