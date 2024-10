Sinner vence na estreia do Master 1000 de Xangai e atinge o 250º triunfo na carreira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/10/2024 - 9:41 Para compartilhar:

Líder do ranking mundial, o italiano Jannik Sinner derrotou neste sábado o japonês Taro Daniel, 93º do mundo, por 2 a 0 (6/1 e 6/4) na estreia do Masters 1000 de Xangai e se tornou o primeiro tenista nascido neste século a atingir a marca de 250 vitórias na carreira.

Aos 23 anos, Sinner também é o primeiro a vencer 60 partidas na atual temporada e caminha para superar seu recorde de 64 triunfos obtidos em 2023. “Eu me senti confortável”, afirmou o número um do mundo. “Estava bem fisicamente e mentalmente, o que é muito importante”, completou ele, que na quarta-feira foi derrotado pelo espanhol Carlos Alcaraz na final do Torneio de Pequim em uma batalha de 3h21min.

O próximo adversário de Sinner será o argentino Tomas Martin Etcheverry, 37º do mundo. O italiano tentará manter o perfeito retrospecto recente contra tenistas que estão fora do top 20. A última derrota para um rival que não pertence a este grupo foi contra o sérvio Dusan Lajovic, então 66º do ranking, no Masters 1000 de Cincinnati, em agosto de 2023. Desde então, ele acumula 51 triunfos contra adversários deste calibre.

Além disso, Sinner alcançou ao menos as quartas de final nos 13 torneios que disputou em 2024.

ALCARAZ VENCE A 10ª CONSECUTIVA

Algoz de Sinner em Pequim, Carlos Alcaraz obteve sua 10ª vitória seguida ao derrotar o chinês Shang Juncheng, 51º do mundo, por 2 sets a 0 (duplo 6/2) na estreia em Xangai.

“Não estou acostumado a enfrentar jogadores mais jovens do que eu”, afirmou o espanhol de 21 anos, que é 2 anos mais velho do que o chinês. “Ele vem jogando bem, conquistando seu primeiro título (em Chengdu, em setembro). Tenho certeza que ele vai subir muito no ranking”, completou.

Na próxima rodada, o vice-líder do ranking volta a enfrentar um tenista local. Wu Yibing é apenas o 560º do mundo e entrou na chave de Xangai após um convite da organização. Na estreia, surpreendeu o chileno Nicolas Jarry, 29º do ranking, ao vencer por 2 a 0 (6/2 e 6/1).