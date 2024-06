Sinner vence Moutet de virada e vai às quartas de final de Roland Garros

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/06/2024 - 18:51 Para compartilhar:

O italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, avançou às quartas de final de Roland Garros neste domingo (2), após derrotar o ídolo local Corentin Moutet (N.79) de virada por 3 sets a 1, parciais de 2-6, 6-3, 6-2 e 6-1.

O jovem de 22 anos consegue assim chegar às quartas de final no saibro parisiense pela segunda vez na carreira, depois de ter sido eliminado na edição de 2020 por Rafael Nadal.

À sua frente estava Moutet, cujo melhor resultado num Grand Slam até agora eram as oitavas de final alcançadas no US Open de 2023, mas que durante grande parte do jogo sonhou chegar às quartas de final diante de um público que esteve totalmente ao seu lado.

Marcado para a sessão noturna na quadra Philippe Chatrier, o apoio das arquibancadas foi todo para o tenista de 25 anos, nascido a poucos quilômetros do complexo de Roland Garros.

Mas apesar de vencer o primeiro set, com deixadas contínuas que obrigaram Sinner a correr em direção à rede, Moutet foi aos poucos sendo dominado por um adversário claramente superior.

Assim, ao fim de 2 horas e 41 minutos, o italiano voltou a demonstrar porque é um dos favoritos a erguer a ‘Taça dos Mosqueteiros’ no próximo domingo, apenas cinco meses depois do seu primeiro Grand Slam em Melbourne.

— Resultados deste domingo em Roland Garros:

. Simples masculino – Oitavas de final:

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.9) x Matteo Arnaldi (ITA) 3-6, 7-6 (7/4), 6-2, 6-2

Carlos Alcaraz (ESP/N.3) x Felix Auger-Aliassime (CAN/N.21) 6-3, 6-3, 6-1

Grigor Dimitrov (BUL/N.10) x Hubert Hurkacz (POL/N.8) 7-6 (7/5), 6-4, 7-6 (7/3)

Jannik Sinner (ITA/N.2) x Corentin Moutet (FRA) 2-6, 6-3, 6-2, 6-1

dam/pm/aam