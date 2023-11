Sinner vence Medvedev e vai à final do ATP Finals

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/11/2023 - 13:30 Para compartilhar:

O italiano Jannik Sinner disputará a final do ATP Finals no domingo após vencer o russo Daniil Medvedev com parciais de 6-3, 6-7 (4/7) e 6-1, neste sábado (18) nas semifinais disputadas em Turim, na Itália.

Sinner, de 22 anos e número 4 do ranking mundial, chegou à final em sua segunda participação no torneio e vai buscar levantar o título mais importante de sua carreira diante do sérvio Novak Djokovic ou do espanhol Carlos Alcaraz, números 1 e 2 mundiais respectivamente, que se enfrentam neste sábado na segunda semifinal às 17h (horário de Brasília).

