Sinner vence Medvedev de virada em 5 sets e conquista na Austrália seu 1º Grand Slam

O número 4 do mundo, Jannik Sinner, depois de estar perdendo por dois sets a zero, reagiu e venceu Daniil Medvedev (N.3) por 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 e 6-3 na final do Aberto da Austrália e conquistou assim seu primeiro título de Grand Slam neste domingo (28) em Melbourne.

Sinner, que havia eliminado o número 1 do mundo Novak Djokovic na semifinal, se torna, aos 22 anos, o terceiro jogador italiano a vencer um Grand Slam, o primeiro em quase meio século.

Medvedev revive o pesadelo de 2022, quando também foi derrotado na final em Melbourne após abrir uma vantagem de dois sets a zero, então contra o espanhol Rafael Nadal.

O russo de 27 anos sem dúvida acabou pagando pelo ritmo alucinante na quinzena australiana, durante a qual já havia vencido três partidas em cinco sets, incluindo duas depois de começar com uma desvantagem de dois sets a zero (na semifinal e na segunda rodada).

Medvedev, que disputou sua sexta final de ‘major’, atualmente possui apenas um título de Grand Slam, conquistado no US Open de 2021 (contra Djokovic).

Sinner conquista seu primeiro grande título realizando uma façanha que até então ninguém havia conseguido: eliminar Djokovic nas semifinais em Melbourne.

Porém, na noite deste domingo na Rod Laver Arena, por quase dois sets, até 5 a 1 no segundo set, a partida foi totalmente dominada por Medvedev.

Sinner, talvez por ser sua primeira final de ‘major’, foi apenas uma sombra do jogador contundente que derrotou Djokovic na quadra favorita do sérvio dois dias antes.

Já Medvedev executou seu plano com perfeição: pressionando ao máximo o jovem italiano, forçando seu jogo e até subindo à rede, tudo isso contando com um saque supereficiente.

Do lado de Sinner, a faísca finalmente acendeu no final do segundo set, quando reduziu a diferença de 5-1 para 5-3.

O tirolês de cabelos ruivos foi se soltando aos poucos, e fortaleceu seus golpes, tanto de forehand quanto de backhand, para ganhar vantagem física sobre Medvedev, que começou a mostrar que estava perdendo o fôlego.

Medvedev havia jogado quase seis horas a mais que seu jovem adversário antes da final.

Sinner levou para a Itália o primeiro título da história do país no Australian Open.

Além disso, ele se tornou o quinto italiano, tanto no feminino quanto no masculino, a registrar seu nome na lista dos vencedores de um torneio de Grand Slam, depois de Nicola Pietrangeli (Roland-Garros 1959 e 1960), Adriano Panatta (Roland-Garros 1976), Francesca Schiavone (Roland-Garros 2010) e Flavia Pennetta (US Open 2015).

