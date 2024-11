Sinner vence, garante liderança do grupo e ajuda Fritz em Turim

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/11/2024 - 19:26 Para compartilhar:

TURIM, 14 NOV (ANSA) – Já classificado para as semifinais do ATP Finals de Turim, o tenista italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, venceu nesta quinta-feira (14) o russo Daniil Medvedev e ficou na liderança do seu grupo no torneio.

O jovem tirolês triunfou na capital da região do Piemonte sem maiores sustos, tendo vencido por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

O atleta entrou em quadra já sabendo que estava garantido na próxima fase do ATP Finals, vaga conquistada em virtude da vitória de virada do americano Taylor Fritz em cima do australiano Alex De Minaur.

O resultado positivo de Sinner também auxiliou Fritz na chave Ilie Nastase, já que classificou o americano para a próxima fase e eliminou Medvedev, que precisaria derrotar o italiano por 2 a 0 para prosseguir na competição. (ANSA).