Sinner vence e vai à terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/08/2024 - 23:40 Para compartilhar:

O número 1 do mundo, Jannik Sinner, derrotou nesta quarta-feira (14) o americano Alex Michelsen numa partida acirrada com parciais de 6-4 e 7-5 e avançou à terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos.

Sinner, campeão do Aberto da Austrália de 2024, enfrentará na próxima fase o vencedor da partida entre o argentino Sebastián Báez e o australiano Jordan Thompson.

“Estou muito feliz por avançar à próxima fase. Tive problemas aqui nos anos anteriores. Mas hoje me mantive positivo e isso me ajudou a vencer”, disse o italiano, que fará 23 anos na sexta-feira e nunca conseguiu superar a terceira rodada na sede do meio-oeste americano.

Sinner, que ficou de fora das Olimpíadas de Paris devido a uma amidalite e perdeu na semana passada nas quartas de final em Montreal, garantiu que não está no seu melhor momento.

“Ainda não estou 100%, mas o objetivo principal é o Aberto dos Estados Unidos”, disse ele. “Tenho uma semana (depois de Cincinnati) para me preparar da melhor maneira possível. As partidas que puder disputar aqui vão me ajudar no Open”, acrescentou.

Mais difícil foi a vitória de virada na primeira rodada do grego Stefanos Tsisipas sobre o alemão Jan-Lennard Struff por 4-6, 6-4 e 6-3.

Tsitsipas perdia por 1 set a 0 e 3-1 no segundo, mas de repente ele se animou e começou a encaixar seu jogo.

Finalista em Cincinnati em 2022, o grego fechou o jogo com um par de aces. Tsitsipas terminou com 31 winners, enquanto o alemão Struff cometeu 48 erros não forçados, incluindo 10 duplas faltas.

– Iga resiste –

No torneio feminino, a polonesa Iga Swiatek, número um do mundo, precisou de seis match points e mais de duas horas para avançar com uma vitória por 6-0, 6-7 (8/10) e 6-2 sobre a francesa Varvara Gracheva.

Swiatek venceu o primeiro set em 22 minutos, mas não conseguiu fechá-lo quando vencia por 5-2 no segundo. Gracheva, número 62 do ranking, salvou cinco match points e converteu seu próprio quinto set point para levar a partida para a terceira parcial.

A número um do ranking da WTA recuperou o equilíbrio para finalmente alcançar a vitória estreita que lhe permitiu avançar à terceira rodada. “Não foi fácil terminar o segundo set”, disse Swiatek. “Ela começou a jogar com liberdade, sem nada a perder”.

“Recuei um pouco e ela aproveitou as oportunidades. Estou feliz por ter sido mais pró-ativa no terceiro set e por ter jogado com mais intensidade”, acrescentou.

A espanhola Paula Badosa, campeã em Washington, deu o primeiro passo em Cincinnati ao derrotar a americana Peyton Stearns por 6-2 e 7-5.

Badosa vai enfrentar na próxima fase a russa Anna Kalinskaya, décima terceira cabeça de chave, que reagiu e derrotou Katerina Siniakova por 1-6, 6-2 e 6-3.

Ainda na primeira rodada, a russa Diana Shnaider não teve dificuldades diante da chinesa Zhang Shuai, a quem eliminou com parciais de 6-1 e 6-4.

– Simples masculino – Primeira rodada:

Max Purcell (AUS) x Tomas Machac (CZE) 6-4, 7-6 (7/1)

Pablo Carreño Busta (ESP) x Sebastian Korda (EUA/N.16) 7-5, 6-1

Tomás Etcheverry (ARG) x Matteo Arnaldi (ITA) 6-3, 6-7 (3/7), 6-2

Fábián Marozsán (HUN) x Corentin Moutet (FRA) 6-4, 7-6 (7/2)

Felix Auger-Aliassime (CAN) x Aleksandar Kovacevic (EUA) 6-3, 6-1

Jack Draper (GBR) x Jaume Munar (ESP) 7-5, 3-6, 7-6 (7/5)

Stefanos Tsitsipas (GRE) x Jan-Lennard Struff (ALE) 4-6, 6-4, 6-3

Holger Rune (DIN) x Matteo Berrettini (ITA) 2-6, 6-1, 6-4

Nuno Borges (POR) x Adrian Mannarino (FRA) 6-4, 3-6, 6-1

Gael Monfils (FRA) x Alexei Popyrin (AUS) 7-5, 6-3

– Simples masculino – 2ª rodada:

Jannik Sinner (ITA) x Alex Michelsen (EUA) 6-4, 7-5

Jordan Thompson (AUS) x Sebastián Báez (ARG) 6-2, 6-4

Frances Tiafoe (EUA) x Lorenzo Musetti (ITA/N.14) 6-3, 6-2

– Simples feminino – Primeira rodada:

Mirra Andreeva (RUS) x Emma Navarro (EUA/N.11) 6-2, 6-2

Jessica Bouzas (ESP) x Lucia Bronzetti (ITA) 6-4, 3-6, 7-6 (7/1)

Liudmila Samsonova (RUS/N.10) x Wang Xinyu (CHN) 6-4, 6-4

Taylor Townsend (EUA) x Caroline Dolehide (EUA) 3-6, 6-4, 7-6 (9/7)

Diana Shnaider (RUS) x Zhang Shuai (CHN) 6-1, 6-4

Leylah Fernandez (CAN) x Yuan Yue (CHN) 3-6, 6-4, 6-3

Anna Kalinskaya (RUS) x Katerina Siniaková (CZE) 1-6, 6-2, 6-3

Paula Badosa (ESP) x Peyton Stearns (EUA) 6-2, 7-5

./bds/ol/aam/cb