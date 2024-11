Sinner vence De Minaur e Itália vai à final da Copa Davis

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/11/2024 - 14:52 Para compartilhar:

A Itália defenderá o título na decisão da Copa Davis, depois que o número 1 do mundo, Jannik Sinner, deu o segundo ponto à equipe diante da Austrália na semifinal, com a vitória sobre Alex De Minaur por 2 sets a 0 (6-3 e 6-4) neste sábado (23), em Málaga.

Os italianos, que buscam a terceira conquista no torneio (1976 e 2023), venceram o primeiro jogo do confronto com Matteo Berrettini batendo Thanasi Kokkinakis em três sets, com parciais de 6-7 (6/8), 6-3 e 7-5.

No melhor ano de sua carreira, Sinner embalou na reta final da temporada: 29 vitórias nos últimos 30 jogos desde que foi eliminado nas quartas de final do Masters 1000 de Montreal pelo russo Andrey Rublev, no dia 11 de agosto. Sua única derrota desde então foi para o espanhol Carlos Alcaraz, no dia 2 de outubro, na final do ATP 500 de Pequim.

Contra um de seus adversários favoritos (nove vitórias em nove jogos e apenas um set perdido), o número 1 do mundo impôs o ritmo desde o início, mas De Minaur entrou disposto a romper a sequência de derrotas e devolveu a quebra sofrida no segundo game imediatamente.

Mas pouco depois, Sinner voltou a quebrar o saque do australiano, que dessa vez não reagiu, e a vantagem se manteve até o final do set.

O italiano comandou todos os pontos com golpes potentes e precisos, uma verdadeira tortura para De Minaur, que apesar de sua espetacular mobilidade não conseguia espaço para contra-atacar e só tentava devolver as bolas como podia.

No segundo set, o australiano foi mais resistente, mas o panorama do jogo não mudou.

Sinner esperou até o nono game para conseguir a quebra de serviço definitiva e na sequência confirmou a vitória em uma hora e 28 minutos.

“Estamos felizes por estarmos de volta, será um duelo difícil, mas estaremos 100%. Hoje tive um dos melhores sentimentos desde a vitória na Davis no ano passado”, comemorou o número 1 do mundo depoi da classificação italiana.

A final da Copa Davis será disputada no domingo entre Itália e Holanda, que na sexta-feira passou pela Alemanha na outra semifinal.

– Virada de Berrettini –

No primeiro jogo do confronto, Thanasi Kokkinakis, invicto este ano na Davis, enfrentou Matteo Berrettini e conseguiu vencer o primeiro set no tie break.

Mas o italiano foi tomando conta do jogo e se mostrou mais preciso na segunda parcial para conseguir uma quebra decisiva.

No terceiro set, Berrettini repetiu a dose. Com 5-5 no placar, quebrou o saque de Kokkinakis e abriu caminho para a vitória.

E o italiano fechou o jogo com um ace em seu primeiro match point.

“Perdi o primeiro set, deveria ter vencido. Coloquei meu coração na quadra hoje, acho que joguei muito bem, melhorei meu jogo e no segundo set vi que a energia dele tinha diminuído”, declarou Berrettini após a partida.

“O saque dele foi incrível, lamento pelo game no segundo set no qual perdi um pouco a concentração. Ele não me deu chances com seu serviço”, resumiu Kokkinakis.

