Sinner vai a 2 tiebreaks, mas vence em estreia na Austrália

ROMA, 13 JAN (ANSA) – Com uma atuação segura, o tenista italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial, derrotou o chileno Nicolás Jarry (36º) em sua estreia no Aberto da Austrália, nesta segunda-feira (13), por 3 sets a 0.

Em busca de seu segundo título no torneio e de seu terceiro Grand Slam, Sinner fechou a partida com parciais de 7-6, 7-6 e 6-1. “Fui muito bem ao administrar situações complicadas nos primeiros dois sets”, declarou o italiano, que precisou de dois tiebreaks para superar o chileno.

“Posso fazer melhor algumas coisas, mas é a primeira partida da temporada, então estou satisfeito”, acrescentou. Na próxima fase, Sinner enfrentará o australiano Tristan Schoolkate, número 173 no mundo e que derrotou o japonês Taro Daniel (113º) por 3 a 1.

Outros pesos pesados do tênis também avançaram no Aberto da Austrália, como o espanhol Carlos Alcaraz (3º), que bateu o cazaque Alexander Shevchenko (77º) por 3 a 0, e o sérvio Novak Djokovic (7º), que superou o americano Nishesh Basavareddy (107º) por 3 a 1. (ANSA).