Sinner mostra força, acaba com o sonho de Draper e vai à decisão do US Open

Jannik Sinner está a um passo de ganhar seu segundo Grand Slam do ano. Campeão no Aberto da Austrália, o jovem líder do ranking, de 23 anos, contrariou os prognósticos de dura batalha contra Jack Draper e se garantiu na decisão do US Open com maestria. O italiano acabou com o sonho do então preciso australiano com aula de tênis em Nova York e vitória por 3 a 0, parciais de 7/5, 7/6 (7/3) e 6/2.

A vaga na decisão de domingo veio após 3h04 na Arthur Ashe Stadium, a quadra central do complexo de Flushing Meadows. E com a campanha perfeita de Draper chegando ao fim após cinco triunfos por 3 a 0 e nenhum serviço quebrado, o que comprova o grande ano de Sinner.

Mesmo sofrendo com problemas físicos ao longo do último Grand Slam do Ano, o italiano jamais teve sua participação ameaçada. Foram cinco vitórias maiúsculas e somente dois sets desperdiçados, um na estreia diante de Mackenzie McDonald e outro nas quartas diante de Daniil Medvedev, jogo no qual deu show diante do cabeça de chave 5.

Nesta sexta-feira, Sinner tinha pela frente o dono do saque mais potente e preciso do US Open. Mas também tinha no serviço sua arma, algo que Draper não tinha encarado ainda em Nova York. Com pancadas de todo lado, a partida foi igual e sem break point até 3 a 3.

No sétimo game, Draper viu pela primeira vez seu serviço ser quebrado no US Open. Mas mostrou concentração e poder de reação para devolver de imediato e voltar à liderança com 5 a 4. Eis que o líder do ranking mostrou o motivo de viver a temporada dos sonhos. Foram três pontos seguidos para fechar no primeiro match point, em saque perfeito.

A parcial seguinte foi mais igual, sem quebras, mas com algumas possibilidades criadas de ambos os lados. A definição acabou no tie-break e o italiano novamente se sobressaiu. Abriu logo 4 a 0 e apenas administrou a vantagem para fazer 2 a 0 no jogo com 7 a 3 – não perdeu o serviço no game decisivo.

Mesmo em grande desvantagem, Draper ainda manteve a concentração e a esperança de reviravolta no começo do segundo set. Sinner quebrou no sexto game e “acabou” com o jogo. O australiano acusou o golpe e acabou facilmente batido por 6 a 2, deixando escapar o sonho de decidir seu primeiro Grand Slam.