Sinner lidera ranking pela 44ª semana e supera Guga

SÃO PAULO, 7 ABR (ANSA) – Sem jogar desde a conquista no Aberto da Austrália, em janeiro, o italiano Jannik Sinner completou nesta segunda-feira (7) 44 semanas como líder do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) e superou o brasileiro Gustavo Kuerten, que permaneceu 43 semanas como número 1 do mundo.

Dono de três Grand Slams (dois títulos na Austrália e um no US Open), Sinner assumiu a primeira posição em 10 de junho de 2024 e não largou mais a ponta. Atualmente, está com 10.330 pontos, 2.685 a mais que o segundo colocado Alexander Zverev (7.645). Carlos Alcaraz aparece em terceiro, com 6.720.

O italiano cumpre suspensão de três meses por ter testado positivo para o anabolizando clostebol em 2024 (situação que ele atribuiu a um creme usado por um massagista) e voltará a jogar no Masters 1000 de Roma, no início de maio, quando ainda deve estar na primeira colocação.

Sinner é o 11º tenista com maior liderança consecutiva no ranking mundial, perto de superar o sueco Bjorn Borg (46 semanas).

Guga, por sua vez, foi número 1 do mundo entre 4 de dezembro de 2000 e 27 de janeiro de 2021 (oito semanas), entre 26 de fevereiro e 1º de abril de 2001 (cinco semanas) e entre 23 de abril e 18 de novembro de 2001 (30 semanas), totalizando 43 semanas. (ANSA).