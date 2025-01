Sinner leva susto, mas avança no Aberto da Austrália

ROMA, 16 JAN (ANSA) – O italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial, levou um susto, mas derrotou o australiano Tristan Schoolkate (173º) por 3 sets a 1 e avançou nesta quinta-feira (16) para a terceira fase do Aberto da Austrália.

Estreando na chave principal do Grand Slam, Schoolkate surpreendeu o melhor do mundo e ganhou o primeiro set por 6-4.

Sinner se recuperou com uma vitória pelo mesmo placar no segundo set e depois não deu mais chances ao australiano, fechando o duelo de 2h46 com parciais de 6-1 e 6-3.

“É sempre duro jogar contra adversários que não conheço bem”, disse o italiano na entrevista em quadra após a vitória. “Estou muito feliz com meu desempenho e em chegar à próxima rodada”, acrescentou o atual campeão do Aberto da Austrália.

Na próxima fase, o italiano enfrentará o americano Marcos Giron, 46º no ranking mundial e que eliminou o argentino Tomás Martín Etcheverry (38º) por 3 sets a 2 (7-5, 3-6, 7-5, 3-6 e 6-4).

Com isso, a Itália terá três representantes na terceira rodada da chave masculina do torneio: Sinner, Lorenzo Musetti (15º) e Lorenzo Sonego (55º), que eliminou a revelação brasileira João Fonseca (112º). (ANSA).