Sinner garante fim de ano como nº 1 e vai à final do Masters de Xangai com Djokovic

O tenista italiano Jannik Sinner venceu neste sábado (12) o tcheco Tomas Machac (N.33) e para se garantir como o número 1 do mundo ao final da temporada e avançar à final do Masters 1000 de Xangai, na qual terá pela frente o sérvio Novak Djokovic (N.4).

Contra Machac, Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-5, em uma hora e 43 minutos.

“Foi muito difícil. Ele [Machac] tem muita confiança e bate realmente forte na bola, e também tem um saque muito bom”, declarou o italiano após a partida.

Aos 23 anos, Sinner ocupa o topo do ranking da ATP desde junho e é o primeiro italiano a terminar o ano como número 1, mesmo antes da disputa dos últimos grandes torneios da temporada, entre eles o ATP Finals.

“Estou muito feliz por conseguir isso. Foi um ano incrível para mim e ainda não acabou”, comentou o tenista.

Depois de ter sido campeão dos Masters 1000 de Miami e Cincinnati, o italiano se classifica para a terceira final da categoria em 2024, a sexta em sua carreira.

Em meio a um caso de doping ainda a resolver, Sinner, que este ano foi campeão do Aberto da Austrália e do US Open, alcançará a marca de 65 vitórias e apenas seis derrotas no ano e superaria seu rendimento de 2023 se vencer Djokovic na final de domingo.

– Djokovic em busca do 100º título –

‘Nole’, por sua vez, ainda não disputou nenhuma final no circuito da ATP desde a derrota para o espanhol Carlos Alcaraz (N.2) em Wimbledon, apesar da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris.

Caso vença Sinner em Xangai, o sérvio de 37 anos chegará à marca de 100 títulos na carreira.

Djokovic tem retrospecto favorável contra Sinner (4 vitórias a 3), mas o italiano venceu os dois últimos jogos entre amos, incluindo a semifinal do Aberto da Austrália, em janeiro.

“Não serei o favorito em quadra, mas espero poder sair fisicamente fresco o suficiente para desafiá-lo no que pode ser um jogo longo”, disse ‘Nole’ sobre a final contra o número 1 do mundo.

“Tenho que esperar provavelmente o jogo mais difícil do torneio e tenho que estar preparado para isso”, acrescentou.

O sérvio fica assim a um passo de seu quinto título em Xangai, um recorde, e pode faturar o primeiro Masters 1000 de sua temporada. Desde 2018, Djokovic levantou pelo menos um troféu da categoria por ano.

Na semifinal contra o americano Taylor Fritz (N.7), a quem venceu pela décima vez em dez jogos, ‘Nole’ venceu em dois sets, com parciais de 6-4 e 7-6 (8/6), em uma hora e 53 minutos.

“Foi um embate incrível. Ele poderia ter vencido facilmente o segundo set. No tie break, qualquer um poderia ter vencido”, comentou o sérvio após a partida.

Depois de conseguir uma quebra quando o placar marcava 2-2 no primeiro set, Djokovic manteve seu serviço para manter a vantagem até fechar em 6-4.

Na segunda parcial, quando perdia por 3-2, o sérvio salvou dois break points e levou o jogo para o tie break.

Djokovic ainda teve que salvar um set point, mas conseguiu virar o placar e evitar o terceiro set.

