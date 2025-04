Sinner faz discurso de surpresa em evento esportivo na Itália

BOLZANO, 11 ABR (ANSA) – O tenista italiano Jannik Sinner fez um discurso de surpresa nesta sexta-feira (11) em um evento esportivo de gala no Kursaal, na cidade de Merano, no extremo-norte da Itália.

O número um do tênis mundial subiu ao palco do famoso salão para a iniciativa tradicional da Sporthilfe, associação de apoio a jovens atletas na região do Trentino-Alto Ádige.

Com ótimo humor, o convidado de honra repassou as etapas de sua jovem, mas acima de tudo vertiginosa, carreira.

“A diversão é sempre a mesma, enquanto os sonhos mudam. Assim que você realiza um, o próximo nasce”, comentou o tenista de apenas 24 anos.

Antes de chegar no evento, Sinner não passou despercebido na cidade, com seu potente Audi com placas de Mônaco. Ele, inclusive, foi notado pelos fãs e parou para para inúmeras selfies e autógrafos. (ANSA).