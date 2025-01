Sinner e Zverev seguem no topo do ranking da ATP; João Fonseca entra no Top 100

O italiano Jannik Sinner, campeão do Aberto da Austrália no fim de semana, e o alemão Alexander Zverev, finalista, seguem no topo do ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira (27), que teve a entrada no Top 100 do jovem brasileiro João Fonseca.

Sinner continua como número 1, com 3.695 pontos à frente de Zverev, segundo colocado. O alemão tem 1.125 pontos de vantagem sobre o espanhol Carlos Alcaraz (3º), que foi eliminado nas quartas de final em Melbourne.

Já o astro Novak Djokovic ganhou uma posição e agora aparece em sexto na lista. À frente do sérvio, o americano Taylor Fritz (4º) e o norueguês Casper Ruud (5º) fecham o Top 5.

A grande novidade da semana foi a entrada de João Fonseca pela primeira vez no Top 100, ocupando a 99ª posição. O jovem de 18 anos foi uma das revelações do Aberto da Austrália, eliminando o russo Andrey Rublev (10º) na primeira rodada, depois de passar pelo qualifying.

João se despediu do torneio na rodada seguinte, derrotado pelo italiano Lorenzo Sonego (35º), mas graças à boa campanha ganhou 13 posições para ficar entre os 100 melhores tenistas do mundo.

Os outros dois brasileiros que aparecem no Top 100 são Thiago Wild (76º) e Thiago Monteiro (100º).

— Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 27 de janeiro de 2025:

1. Jannik Sinner (ITA) 11.830 puntos

2. Alexander Zverev (ALE) 8.135

3. Carlos Alcaraz (ESP) 7.010

4. Taylor Fritz (EUA) 5.050

5. Casper Ruud (NOR) 4.160 (+1)

6. Novak Djokovic (SRV) 3.900 (+1)

7. Daniil Medvedev (RUS) 3.780 (-2)

8. Alex De Minaur (AUS) 3.735

9. Tommy Paul (EUA) 3.495 (+2)

10. Andrey Rublev (RUS) 3.130 (-1)

11. Grigor Dimitrov (BUL) 3.110 (-1)

12. Holger Rune (DIN) 3.060 (+1)

13. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.005 (-1)

14. Ben Shelton (EUA) 2.980 (+6)

15. Ugo Humbert (FRA) 2.865 (-1)

16. Jack Draper (GBR) 2.680 (+2)

17. Lorenzo Musetti (ITA) 2.650 (-2)

18. Frances Tiafoe (EUA) 2.560 (-2)

19. Arthur Fils (FRA) 2.330 (+2)

20. Karen Khachanov (RUS) 2.310 (-1)

…

76. Thiago Seyboth Wild (BRA) 732 (-3)

99. João Fonseca (BRA) 600 (+13)

100. Thiago Monteiro (BRA) 594 (+5)

