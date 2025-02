Sinner é suspenso por 3 meses por caso de doping

ROMA, 15 FEV (ANSA) – A Agência Mundial Antidoping (Wada) anunciou neste sábado (15) que o tenista Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, cumprirá uma suspensão de três meses em razão de um caso de doping.

A punição do italiano foi decidida após a entidade e o próprio atleta chegarem a um acordo sobre o episódio. Há quase um ano, testes realizados por Sinner apresentaram resultados positivos para clostebol, um esteroide anabolizante proibido pela agência.

Atual bicampeão do Aberto da Austrália, Sinner só poderá voltar a competir a partir do dia 4 de maio deste ano. Na decisão, a Wada também informou que o recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) foi “formalmente retirado”.

“Este caso está pairando sobre mim há quase um ano e o julgamento ainda tem muito tempo pela frente, com uma decisão que talvez não saia até o final do ano. Sempre aceitei ser responsável pelo meu time e acredito que as regras rígidas da Wada são uma proteção importante para o esporte que amo. Com base nisso, aceitei a oferta da Wada de resolver os procedimentos atuais com base em uma sanção de três meses”, disse Sinner.

O presidente da Federação Italiana de Tênis e Padel (Fitp), Angelo Binaghi, celebrou o acordo entre Sinner e a Wada ao afirmar que finalmente esse “pesadelo chegou ao fim”.

“Este acordo entre as duas partes certifica a inocência de Sinner, sua absoluta ausência de culpa e finalmente permite que ele se acalme e planeje seu futuro. Resta o arrependimento por tudo o que ele teve que passar e por todo o tempo que Jannik teve que passar com esse fardo”, declarou. (ANSA).