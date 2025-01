Sinner e Sonego põem Itália nas oitavas do Aberto da Austrália

ROMA, 18 JAN (ANSA) – O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, se classificou para as oitavas de final do Aberto da Austrália ao derrotar o americano Marcos Giron (46º) por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/2.

Sem dar chances ao adversário, o atual campeão do primeiro Grand Slam do ano fechou a partida em 2h1 e enfrentará na próxima fase o vencedor do duelo entre o sérvio Miomir Kecmanovic (51º) e o norueguês Holger Rune (13º).

“Todas as partidas têm suas dificuldades. Giron foi sólido jogando de trás e teve um bom primeiro serviço. Eu tive alguns problemas para responder, mas posso melhorar. Se quero continuar neste torneio, preciso elevar o nível na próxima rodada”, disse Sinner, que acumula 17 vitórias consecutivas e busca seu terceiro título de Grand Slam.

A Itália também terá outro representante nas oitavas: Lorenzo Sonego (55º), algoz do brasileiro João Fonseca (112º) e que eliminou o húngaro Fábián Marozsán (59º) por 3 sets a 1 (6/7, 7/6, 6/1 e 6/2).

Na próxima fase, ele enfrentará a sensação americana Learner Tien (121º), que vem do qualifying e já deixou pelo caminho o número 5 do mundo Daniil Medvedev. “É sempre complicado enfrentar esses jovens porque eles jogam livres, sem pensar tanto. Eu também era assim. No que diz respeito a mim, estou confiante e me sinto melhor, então chego contente e motivado a essa partida”, afirmou Sonego.

O também italiano Lorenzo Musetti (15º), por sua vez, foi derrotado por 3 a 1 (6/3, 3/6, 6/4 e 7/6) pelo americano Ben Shelton (20º), que agora pegará o experiente francês Gael Monfils (41º). (ANSA).