Sinner é premiado por fechar 2024 na liderança do ranking ATP

TURIM, 11 NOV (ANSA) – O tenista Jannik Sinner recebeu nesta segunda-feira (11) em Turim, na Itália, o troféu de campeão da temporada da ATP ao fechar o ano na liderança do ranking mundial.

A cerimônia na capital da região do Piemonte, que ocorreu no dia seguinte da sua vitória em cima de Alex de Minaur, pela primeira rodada da fase de grupos do ATP Finals, emocionou os pais do jovem tirolês.

“Sem as pessoas que estão perto de mim, é muito difícil. Eu tive muita, muita sorte de tê-las ao meu redor. Sem elas, isso não seria possível”, afirmou o italiano, que venceu sete títulos ao longo do ano, entre eles os Abertos da Austrália e dos Estados Unidos.

“Não há lugar mais bonito para celebrar. Turim sempre foi importante para mim, comemorar com todos vocês é muito especial.

Quando eu era jovem não imaginava que chegaria a esse ponto, mas aos poucos e com muito trabalho cheguei”, acrescentou o tenista, que recebeu o troféu das mãos do alemão Boris Becker.

A próxima partida de Sinner será amanhã (12) contra Taylor Fritz, oponente que o italiano derrotou em setembro na final do US Open. (ANSA).