Sinner e Fritz vão à final do ATP Finals dois meses depois do US Open

Dois meses depois de se enfrentarem na final do US Open, o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, e o americano Taylor Fritz (N.5) voltarão a ficar frente a frente em uma decisão, ao avançarem nas semifinais do ATP Finals neste sábado (16).

Em Nova York, Sinner venceu sem perder nenhum set e desta vez será novamente o favorito, tanto pela melhor classificação no ranking como pelo fato de jogar em casa, já que o torneio está sendo disputado em Turim.

Em sua semifinal, Sinner não teve dificuldades para dominar o norueguês Casper Ruud (N.7), fechando o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-1, em apenas uma hora e nove minutos.

Por sua vez, Fritz surpreendeu o alemão Alexander Zverev (N.2), com parciais d e6-3, 3-6 e 7-6 (7/3), em duelo de duas horas e 21 minutos na Inalpi Arena.

Sinner conquistou sete títulos este ano, entre eles dois Grand Slams (Aberto da Austrália e US Open), e se vencer a final de domingo levantará o 18º troféu de sua carreira, o primeiro em solo italiano.

“É especial estar na final diante deste público. Tenho mais experiência do que no ano passado e espero viver um dia bonito amanhã, para terminar muito bem o ano”, afirmou o número 1 do mundo depois da vitória inapelável sobre Ruud.

Sinner foi derrotado na final de 2023 pelo sérvio Novak Djokovic, que este ano não foi a Turim para defender o título.

– Fritz derruba Zverev –

Já Fritz teve um jogo muito mais complicado contra Zverev, que chegava como favorito, vindo de uma série de oito vitórias consecutivas, incluindo as três na fase de grupos.

“Esta derrota talvez seja a mais dolorosa e vai ser mais difícil de digerir. Acho que o meu tênis foi melhor do que o dele [Fritz] no segundo e no terceiro set”, lamentou o alemão

Para vencer, Fritz conseguiu manter o sangue frio nos momentos decisivos e se tornou o primeiro finalista americano do torneio desde 2006, quando James Blake foi derrotado por Roger Federer.

O último tenista dos Estados Unidos campeão do Finals foi Pete Sampras, em 1999.

– Emoção até o fim –

Zverev parecia ter mais chances de vitória pelo grande momento e pelo recente título no Masters 10000 de Paris, mas Fritz havia vencido os três confrontos anteriores entre ambos: na Laver Cup, nas oitavas de final de Wimbledon e nas quartas de final do US Open, todos este ano.

O americano começou a partida dominando, com saques de mais de 220 km/h, e aproveitou sua primeira oportunidade de quebra no sexto game, depois de dois erros no voleio de Zverev. Uma vantagem que manteve até fechar o primeiro set.

A segunda parcial já teve trocas de bola mais longas e o alemão foi mais agressivo, abrindo 4-1 rapidamente para depois fechar em 6-3.

No terceiro set, muito tenso e equilibrado, Fritz foi menos letal com seu saque e Zverev teve vários break points, os quais não conseguiu aproveitar. A decisão acabou indo para o tie break, e o americano levou a melhor com um 7/3.

“Foi um jogo muito difícil, muito intenso. Nós dois tivemos nossas chances de ganhar no terceiro set”, admitiu Fritz em entrevista após a partida.

“Fui ganhando confiança nos últimos tempos, conseguindo resultados importantes contra bons jogadores do circuito”, acrescentou.

