Sinner confessa que pensou em se aposentar após suspensão

ROMA, 29 ABR (ANSA) – O tenista italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, admitiu que pensou em se aposentar após ter sido suspenso do esporte por três meses em razão de um caso de doping.

O tirolês, atual bicampeão do Aberto da Austrália, cumpre uma suspensão de três meses por ter apresentado resultados positivos para clostebol, um esteroide anabolizante proibido pela Agência Mundial Antidoping (Wada).

“Cada um é livre para dizer o que quiser e cada um pode julgar. Para mim é importante saber o que aconteceu e o que passei, e foi muito difícil. Não desejo que ninguém considerado inocente passe por algo assim. Estamos em um mundo onde cada um pode dizer o que quiser. Apesar disso, estou muito feliz que essa fase tenha terminado e estou pronto para recomeçar”, afirmou Sinner, que se livrará da punição no início do próximo mês, em entrevista ao Tg1.

O italiano acrescentou que teve dificuldade de aceitar os três meses de suspensão, além de ter confessado que pensou em pendurar as raquetes em virtude do episódio.

“Sim. Na Austrália, não me sentia à vontade no vestiário e no refeitório: os jogadores me olhavam de forma diferente. Então, pensei que seria difícil viver do tênis dessa maneira. Sou sempre brincalhão, mas lá não me sentia à vontade”, disse Sinner.

Sinner só voltará a competir no próximo Masters 1000 de Roma, marcado para começar em 7 de maio. (ANSA).