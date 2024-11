Sinner brilha de novo e põe Itália na final da Copa Davis

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/11/2024 - 16:26 Para compartilhar:

ROMA, 23 NOV (ANSA) – Após ter conquistado a Copa Billie Jean King, a Itália está na final da Copa Davis de 2024.

O tenista número 1 do mundo, Jannik Sinner, derrotou Alex De Minaur (9º) por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, e garantiu a vitória do time azzurro sobre a Itália nas semifinais por placar de 2 a 0 – anteriormente, Matteo Berrettiniv(35º) já havia derrotado Thanasi Kokkinakis (77º) por 2 sets a 1 (6-7, 6-3 e 7-5).

Campeã em 2023, a Itália busca seu terceiro título na Copa Davis (o outro foi em 1976) e enfrentará a Holanda para encerrar com chave de ouro o ano mais vitorioso na história de seu tênis.

Em 2024, Sinner ascendeu à liderança do ranking mundial pela primeira vez e conquistou os Grand Slams da Austrália e dos Estados Unidos, além do ATP Finals.

Nas Olimpíadas de Paris, Jasmine Paolini e Sara Errani faturaram o ouro nas duplas femininas, enquanto Lorenzo Musetti foi bronze no simples masculino.

Além disso, Errani foi campeã nas duplas mistas no Aberto dos EUA, ao lado de Andrea Vavassori, enquanto Paolini foi finalista em Roland Garros e Wimbledon no simples. (ANSA).