Sinner bate Fritz e é 1º italiano a conquistar ATP Finals

SÃO PAULO, 17 NOV (ANSA) – O tenista italiano Jannik Sinner confirmou seu favoritismo e mostrou porque é o atual número 1 do mundo ao derrotar o norte-americano Taylor Fritz, por 2 sets a 0, neste domingo (17), em Turim, e conquistar o ATP Finals pela primeira vez na história.

Após ter sido superado pelo sérvio Novak Djokovic na final do ano passado, o tirolês fez uma partida impecável e venceu a partida com um duplo 6/4.

Com o apoio da torcida local e uma performance técnica de alto nível, Sinner impôs sua superioridade logo no início da partida, marcando sete pontos consecutivos e 10 aces. O italiano mostrou consistência no primeiro set e conseguiu derrotar Fritz por 6 a 4, apesar de o norte-americano ter protagonizado uma parcial competitiva.

Já no segundo set, o italiano manteve o bom desempenho e não deu chances para Fritz, o primeiro tenista dos Estados Unidos a chegar na final desde James Blake, em 2006, e venceu novamente por 6 a 4.

Sinner chegou à final com uma campanha impecável, derrotando grandes nomes, como Daniil Medvedev, Casper Ruud e Alex de Minaur, sem perder sets ao longo do torneio. Este é o primeiro título de um tenista italiano no Finals. Antes dele, nenhum atleta de seu país havia chegado na decisão do torneio. Aos 23 anos, o tirolês conquista o oitavo título desde janeiro, após ter conquistado o Australian Open, o US Open e os Masters de Miami, Cincinnati e Xangai. (ANSA).