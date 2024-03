AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/03/2024 - 17:39 Para compartilhar:

O tenista italiano Jannik Sinner conquistou neste domingo (31) o Masters 1000 de Miami, seu terceiro título em 2024, ao derrotar na final o búlgaro Grigor Dimitrov.

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-1, em apenas uma hora e 13 minutos.

Campeão do Aberto da Austrália em janeiro e do ATP 500 de Roterdã em fevereiro, o italiano confirma seu incrível início de temporada com 22 vitórias e apenas uma derrota.

