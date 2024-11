Sinner avança invicto à semifinal do ATP Finals; Fritz também se classifica

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/11/2024 - 19:23 Para compartilhar:

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, emendou sua terceira vitória no ATP Finals ao vencer o russo Daniil Medvedev (N.4) nesta quinta-feira (14), em Turim, e avançou à semifinal como líder do “Grupo Ilie Nastase”.

Contra Medvedev, Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 13 minutos.

O italiano terá a companhia do americano Taylor Fritz (N.5), que mais cedo derrotou o australiano Alex De Minaur (N.9).

Sinner entrou em quadra nesta quinta-feira já classificado graças à vitória de Fritz. No entanto, não deu mostras de relaxamento e presenteou a torcida local com mais uma alegria.

“O primeiro objetivo foi alcançado. Agora vamos ver o que acontece no sábado”, declarou o número 1 do mundo depois da partida.

“Saber que já estava classificado não mudou nada para mim. Estou aqui para tentar ser melhor e para ganhar o maior número possível de jogos”, acrescentou.

– Medvedev eliminado –

Medvedev, que tinha que vencer em dois sets para se classificar, foi matematicamente eliminado ao encarar um adversário que o derrotou em oito dos últimos nove jogos em que se enfrentaram.

No segundo set, Sinner conseguiu uma quebra rapidamente para abrir 3-1. Medvedev reagiu e conseguiu empatar em 4-4, mas o italiano ressurgiu e venceu dois games seguidos para selar a vitória.

No ano passado, Sinner foi derrotado na final do torneio pelo sérvio Novak Djokovic, que não está presente desta vez para defender o título.

O italiano de 23 anos jogará a semifinal no sábado contra o segundo colocado do “Grupo John Newcombe”, que terá sua definição na sexta-feira com os confrontos pela terceira e última rodada: Alexander Zverev x Carlos Alcaraz e Casper Ruud x Andrey Rublev.

– Fritz também avança –

Fritz jogará a semifinal com o campeão do outro grupo, que no momento é Zverev, número 2 do mundo e que venceu seus dois primeiros jogos.

O americano teve que esperar algumas horas para saber se também estaria classificado, depois de vencer De Minaur no primeiro jogo do dia por 2 sets a 1, com parciais de 5-7, 6-4 e 6-3, em duas horas e oito minutos.

“Foi um jogo complicado contra um adversário complicado, temível no fundo de quadra”, afirmou Fritz após a vitória, admitindo então que seria “difícil” controlar a ansiedade até saber se passaria ou não.

A vitória do americano sobre De Minaur foi a primeira desta edição do torneio em três sets. Todos os outros duelos da fase de grupos terminaram em 2 sets a 0.

jr/dam/mb/cb/rpr