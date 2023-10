Sinner avança às oitavas do Masters 1000 de Xangai; Medvedev é eliminado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/10/2023 - 21:36 Compartilhe

Em ascensão neste final de temporada do circuito da ATP, o italiano Jannik Sinner se classificou para as oitavas de final do Masters 1000 de Xangai neste domingo, ao bater o argentino Sebastian Baez por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/2. Seu próximo adversário no torneio chinês será o americano Ben Shelton, que eliminou o russo Roman Safiullin.

“Eu esperava uma partida muito difícil”, disse Sinner, que se tornou o terceiro jogador a alcançar 20 vitórias em torneios de nível Masters 1000 este ano, depois de Alcaraz e Medvedev. Ele estava jogando muito bem no primeiro set. No segundo set, tentei jogar um pouco mais agressivo, o que funcionou melhor. Quando você começa com um intervalo imediatamente no segundo, é um pouco mais fácil entrar no ritmo. Estou muito orgulhoso de como lidei com a situação”, completou.

O italiano de 22 anos é, ao lado de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Daniil Medevedev, um dos quatro tenistas já garantidos no ATP Finals. Número 1 do mundo, Djokovic é o único tenista do top 20 que entrou na disputa do torneio de Xangai. Já Medevedev, o terceiro colocado do ranking, até entrou, mas se despediu precocemente, pois foi derrotado pelo americano Sebastian Korda, com parciais de 7/6 (10/8) e 6/2, e não conseguiu vaga nas oitavas de final. Também neste domingo, Andrey Rublev superou o francês Quentin Halys po 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/5, e Cásper Ruud combinou 6/4 e 6/2 para bater o americano Christopher Eubanks.

Na disputa por duplas do Masters 1000 chinês, os brasileiros Marcelo Melo e Rafael Matos pararam na estreia, em um jogo foi decidido no detalhe durante um disputado match tie-break. Os carrascos foram o britânico Jamie Murray e o neozelandês Michael Venus, que venceram por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 10-6, em 1h16min. A partida estava marcada inicialmente para sábado, mas foi adiada para domingo por causa da chuva que prejudicou a rodada. “Foi uma pena. Começamos atrás, depois encontramos o jogo, passamos a jogar muito bem. O match tie-break acabou sendo decidido no detalhe. Acho que o entrosamento deles contou mais no final”, lamentou Melo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias