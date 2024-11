Sinner aumenta vantagem na liderança do ranking mundial e Djokovic cai para a sétima colocação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/11/2024 - 8:55 Para compartilhar:

O tenista Jannik Sinner aumentou a vantagem na liderança do ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), após a conquista do ATP Finals, em Turim, neste domingo. O italiano soma agora 11.830 pontos, contra 7.915 do alemão Alexander Zverev.

O norte-americano Taylor Fritz, derrotado por Sinner na decisão do ATP Finals, superou o russo Daniil Medvedev e chegou ao quarto lugar, enquanto o norueguês Casper Ruud passou pelo sérvio Novak Djokovic para assumir a sexta colocação.

O russo Andrey Rublev, o australiano Alex de Minaur e búlgaro Grigor Dimitrov mantiveram suas posições entre os dez primeiros colocados do mundo.

Entre os tenistas brasileiros, Thiago Wild, mesmo sem jogar pois se recupera de problemas físicos, subiu da 76ª para a 75ª colocação. Já Thiago Monteiro saiu do Top 100, ao deixar a 99ª posição e cair para a 108ª.

No feminino, não houve alterações. O primeiro lugar permanece com a belarussa Aryna Sabalenka, seguida pela polonesa Iga Swiatek e pela norte-americana Coco Gauff.

Beatriz Haddad Maia, que comandou a equipe brasileira na vitória sobre a Argentina na Billie Jean King Cup, neste fim de semana, em São Paulo, segue na 17ª colocação.

Confira o Top 10 do ranking masculino:

1º – Jannik Sinner (ITA), 11.830 pontos

2º – Alexander Zverev (ALE), 7.915

3º – Carlos Alcaraz (ESP), 7.010

4º – Taylor Fritz (EUA), 5.100

5º – Daniil Medvedev (RUS), 5.030

6º – Casper Ruud (NOR), 4.255

7º – Novak Djokovic (SER), 3.910

8º – Andrey Rublev (RUS), 3.760

9º – Alex de Minaur (AUS), 3.745

10º – Grigor Dimitrov (BUL), 3.350

Confira a lista das 10 primeiras colocadas no ranking feminino:

1ª – Aryna Sabalenka (BLR), 9.416 pontos

2ª – Iga Swiatek (POL), 8.370

3ª – Coco Gauff (EUA), 6.530

4ª – Jasmine Paolini (ITA), 5.344

5ª – Qinwen Zheng (CHN), 5.340

6ª – Elena Rybakina (CAS), 5.171

7ª – Jessica Pegula (EUA), 4.705

8ª – Emma Navarro (EUA), 3.589

9ª – Daria Kasatkina (RUS), 3.368

10ª – Barbora Krejcikova (RCH), 3.214