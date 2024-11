Sinner atropela Ruud e chega invicto à final do ATP Finals

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/11/2024 - 18:26 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 16 NOV (ANSA) – O tenista italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, atropelou neste sábado (16) o norueguês Casper Ruud, por 2 sets a 0, e se classificou para a final do ATP Finals em Turim.

Jogando em casa, o tirolês venceu o primeiro set na capital da região do Piemonte em 30 minutos, por 6 a 1. Já no segundo, Ruud começou mais ofensivo nos dois primeiros games, mas viu Sinner sobrar em quadra e fechar o jogo em 6 a 2.

Com o resultado, o melhor tenista do mundo chega invicto à final do torneio pelo segundo ano seguido e enfrentará o americano Taylor Fritz, que surpreendeu e derrotou o alemão Alexander Zverev, por 2 sets a 1, neste domingo (17), a partir das 14h (horário de Brasília).

“É uma emoção grandíssima e belíssima. É muito especial jogar aqui”, afirmou ele à imprensa após a vitória, agradecendo todos pela torcida e dizendo que, independentemente do resultado da final, “foi uma semana de muita emoção”.

Questionado sobre o peso e responsabilidade de ser considerado o favorito, Sinner destaca que “não pode controlar isso, mas pode controlar sua atuação durante a partida.

“Honestamente, estou tentando jogar 100% nesses dias. Eu não posso controlar o resultado, só posso controlar como estou em quadra e de quanta energia eu posso usar de todos vocês. O resto é muito imprevisível”, concluiu ele.

Aos 23 anos, Sinner vai em busca do oitavo título desde janeiro, após ter conquistado o Australian Open, o US Open e os Masters de Miami, Cincinnati e Xangai.

A finalíssima será o quinto confronto entre Sinner e Fritz, sendo que no mais recente, na fase de grupos, o italiano venceu por duplo 6/4. (ANSA).