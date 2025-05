Sinner atropela Ruud e avança às semifinais em Roma

ROMA, 15 MAI (ANSA) – Com direito a “pneu”, o tenista italiano Jannik Sinner atropelou nesta quinta-feira (15) o norueguês Casper Ruud e se classificou para as semifinais do Masters 1000 de Roma.

Em uma partida quase perfeita do tirolês, na qual controlou com muita facilidade, o atual número 1 do mundo aplicou 2 sets a 0 no adversário escandinavo, com parciais de 6/0 e 6/1.

“Foi a coisa mais próxima da perfeição que já vi, pelo menos como jogador atuando contra outro. Tudo o que saía da raquete dele parecia estar a cem quilômetros por horas, os golpes dele eram como tiros, muito pesados. Foi simplesmente impressionante”, declarou Ruud.

Após ter passado o caminhão em cima do norueguês, Sinner terá o americano Tommy Paul como próximo desafiante. O jogo ocorrerá amanhã (16) e, caso confirme seu favoritismo, enfrentará Carlos Alcaraz ou Lorenzo Musetti na decisão. (ANSA).