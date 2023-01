Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 15/01/2023 - 23:38 Compartilhe





O jovem tenista italiano Jannik Sinner, número 16 do mundo, estreou com vitória no Australian Open na noite deste domingo, tarde de segunda no horário de Melbourne, na Austrália.

O jogador de 21 anos, quadrifinalista do ano passado, derrotou o britânico Kyle Edmund, 581º colocado e que ainda joga seus primeiros torneios após um ano e meio parado. Ele marcou 3 sets a 0 com parciais de 6/4 6/0 6/2 após 1h56min na John Cain Arena.

O primeiro set pareceu difícil pelo placar, mas foi bem controlado por Sinner que encaixou dez games seguidos para abrir margem tranquila no terceiro set. Problemas só para fechar o jogo com alguns match-points perdidos.





Na segunda rodada ele encara o argentino Tomas Etcheverry ou o francês Gregoire Barrere.

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias