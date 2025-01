Sinner atinge marca de 31 semanas seguidas como nº 1 do mundo

ROMA, 6 JAN (ANSA) – O tenista italiano Jannik Sinner alcançou nesta segunda-feira (6) a marca de 31 semanas consecutivas na liderança do ranking mundial da modalidade.

Apenas sete atletas que chegaram ao topo da tabela pela primeira vez na carreira conseguiram registrar um período mais longo: Roger Federer (237 semanas), Jimmy Connors (160), Lleyton Hewitt (75), Novak Djokovic (53), Rafael Nadal (46), Andy Murray (41) e Ilie Nastase (40).

O tirolês entrará no Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam que disputará como atual campeão, com 11.830 pontos, pouco mais de quatro mil a mais que o número 2 do mundo, o alemão Alexander Zverev.

Ao todo, nove tenistas italianos estão entre os 100 melhores do mundo: Lorenzo Musetti (16º), Flavio Cobolli (32º), Matteo Berrettini (35º), Matteo Arnaldi (38º), Luciano Darderi (44º), Lorenzo Sonego (54º), Fabio Fognini (89º) e Luca Nardi (90º).

O número de atletas do país presentes na lista poderá aumentar em um futuro próximo, pois Mattia Bellucci (101º) e Francesco Passaro (105º) estão se aproximando cada vez mais do top 100. (ANSA).